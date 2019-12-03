Fenerbahçe - İstanbulspor: 4-0
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti
SPOR 03.12.2019, 23:23
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Şükrü Saraçoğlu Stardyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazandı ve rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Sarı-lacivertli takımda golleri 15. dakikada Deniz Türüç, 16. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 71. dakikada Vedat Muriç ve 88. dakikada Miha Zajc kaydetti. Öte yandan Zajc dışında gol atan futbolcuların hepsi birer asist yaptı.
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