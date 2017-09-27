Fenerbahçe için şaka gibi iddia

İNTERNETİN fenomen hesaplarından Futviki, ortaya attığı iddia ile "Yok artık" dedirtti. Sitede yer alan paylaşımda, Fenerbahçe yönetiminin ettiği dua ile Vagner Love'ı 'gol kralı' yapan hocayı, Van Persie'ye gol atma duası yapması için İstanbul'a davet ettiği öne sürüldü. Futviki'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "DHA'nın haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Vagner Love'a gol atması için Robin van Persie için İstanbul'a çağırdığı ve en kısa sürede buluşacakları öğrenilmiştir."