Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

TEKNİK Direktör Aykut Kocaman yönetiminde TSİ 11.00’da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İlk 30 dakikalık bölümde salonda denge ve kontrol çalışması yapan Fenerbahçe li futbolcular, ardından gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek olan Fenerbahçe, yarın İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla hazırlık maçında karşılaşacak.

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