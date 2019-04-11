Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
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SPOR Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Buna göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek. 
Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinde ise Cüneyt Çakır görev yapacak.
Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar: 

Yarın: 
20.30 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım 
13 Nisan Cumartesi: 
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu 
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük 
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır 
14 Nisan Pazar: 
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya 
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen 
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar 
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık 
15 Nisan Pazartesi: 
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa 

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