Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

SPOR Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Buna göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi Ali Palabıyık yönetecek.

Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinde ise Cüneyt Çakır görev yapacak.

Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

13 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

14 Nisan Pazar:

13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa