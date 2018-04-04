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Fenerbahçe Futbol Takımı'na yeni otobüs

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni otobüsü, düzenlenen törenle kulübe teslim edildi

Fenerbahçe Futbol Takımı'na yeni otobüs

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni otobüsü, düzenlenen törenle kulübe teslim edildi

04 Nisan 2018 Çarşamba 19:14
Fenerbahçe Futbol Takımı'na yeni otobüs
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FENERBAHÇE Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe  sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Selim Kosif, Metin Doğan ile teknik heyet ve  futbolcular katıldı.
 
Otobüsün teslim töreninde konuşan Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu  Üyesi Doğan, şunları kaydetti:
 
"Uzun yıllardır bize kara yolu ulaşımında yardımcı olan Gürsel  Turizm'e teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir günde otobüsün teslim töreni  yapılıyor. 4 Nisan 2015'te büyük bir facianın eşiğinden dönmüştük. O gün eğer  şoförümüz Ufuk dirayetli davranmasaydı, o otobüs biraz ilerideki viyadükten  aşağıya gitseydi, bugün burada bunları konuşamazdık. 3 senedir söylüyoruz, hala  failler ortada yok. 3 senedir Türkiye'nin en büyük kulübünü katliam aşamasına  getiren, otobüsü kurşunlayan insanlar ortada yok. Biz her 4 Nisan'da, her  nefesimiz yettiğince bunu söyleyeceğiz onlar da duymamaya devam edecek. O gün  Fenerbahçemizi Allah korudu. İçimizin biraz soğuması için 4 Nisan 2015'in  faillerini bulurlar umarım."
 

 
Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz ise bilerek bu  tarihte bu teslim törenini yaptıklarını anlatarak, "Türk futbol tarihi adına 4  Nisan 2015 kara bir lekedir. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Faillerin bir  an önce bulunmasını istiyoruz. Bu otobüs şu anda sektörün en iyisi, en konforlusu  ve en çevreci modeli. Yarım asırdır Fenerbahçe'ye hizmet ediyoruz. İnşallah tam  asır Fenerbahçe'ye hizmet etmek bize nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.
 
Konuşmaların ardından futbolcular otobüsün içini gezdi. Otobüsü  beğendiklerini dile getiren futbolcular, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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