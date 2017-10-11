Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

TEKNİK direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman 1 saat 50 dakika sürdü. Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. İkinci bölümde sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Can Bartu Tesisleri'ne gelen kulübün asbaşkanlarından Ali Yıldırım da antrenmanın bir bölümünü izledi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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