Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sona erdi

SÜPER Lig’de Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Guliano, Ozan Tufan ve Hasan Ali'nin golleri ile skor avantajını ele geçirirken Malatyaspor'un tek golü Batuhan'dan geldi. Kanarya bu galibiyetle puanını 14'e çıkarırken lider Galatasaray ile farkı 8'e indirdi. Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.



3. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Soldado'nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Giuliano'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



4. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağ kanatta hareketlenen Dirar'ın ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.



6. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Evkur Yeni Malatyaspor savunmasının yaptığı hata sonucu topla buluşan Valbuena, pasını ceza alanına hareketlenen Giuliano'ya verdi. Brezilyalı oyuncunun ceza sahası içinden çektiği şutta meşin yuvarlak yerden filelere gitti: 2-0.



11. dakikada orta sahada topla buluşan Giuliano ceza sahası içine hareketlendi. Brezilyalı oyuncunun şutunda top üstten dışarı çıktı.



20. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Fenerbahçeli Neustaedter'in kafasından seken topta, meşin yuvarlağı önünde bulan Boutaib'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta, kaleci Kameni gole izin vermedi.



28. dakikada Fenerbahçe 3-0 öne geçti. Dirar pasını sol kanatta hareketlenen Hasan Ali'ye verdi. Hasan Ali, Dirar'dan aldığı pası tekrar aynı oyucuya çıkardı. Ardından savunma araya girdi. Seken topu önünde bulan Hasan Ali'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.



30. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top, direkten oyun alanına döndü. Topu ceza sahası içinde önünde bulan Diallo'nun yaptığı vuruşta, Kameni gole izin vermedi. Kameni'den dönen top bu kez Boutaib'in önünde kaldı. Boutaib'in şutunda Kamerunlu file bekçisi direk dibinde yine golü önledi. Son olarak Adem Büyük'ün müdahalesinde top direkten oyun alanına döndü.



34. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Ceza sahası önünde topla buluşan Valbuena'nın şutunda meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN NOTLAR



Fenerbahçe Teknik Dirtektörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımında 4 değişiklik yaptı.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaman, 7. haftada Akhisar Belediyespor'a deplasmada 1-0 kaybettikleri maçın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel ile Mehmet Ekici, Mehmet Topal ve Vincent Janssen'in yerlerne, Luis Neto, Nabil Dirar, Josef de Souza ile Roberto Soldado'ya şans verdi.



Mehmet Ekici şoku



Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Ekici, sakatlığı nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı.



Sakatlığından sonra son iki haftadaki Beşiktaş ile Akhisar Belediyespor maçlarına ilk 11'de başlayan Mehmet'in, sağ arka adalesinde 2. derecede yırtık tespit edildiği ve bu yüzden kadroya dahil edilmediği bildirildi.



Sarı-lacivertlilerde ayrıca kırmızı kart cezalıları İsmail Köybaşı, Skrtel ve Alper Potuk ile sakatlığı süren Robin van Persie, maç kadrosunda bulunmadı.



Dirar 2 maç sonra



Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Faslı futbolcu Dirar, 2 maç sonra formasına kavuştu.



Ligin 5. haftasında 17 Eylül'de Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sakatlanan Dirar, Beşiktaş ve Akhisar Belediyespor maçlarını kaçırmıştı.



Sarı-lacivertlilerde, geçen hafta kart cezaları nedeniyle oynayamayan Neto ile De Souza da ilk 11'deki yerlerine döndü.



Soldado ilk 11'de



Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Soldado, 3 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.



Ligin 4. haftasında Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de görev yapan Soldado, daha sonra formasını Janssen'e kaptırmıştı.



Teknik direktör Kocaman, 3 maç sonra Janssen'i yedek kulübesinde oturtarak, Soldado'yı sahaya sürdü.



Dia 5 yıl sonra Kadıköy'de



Evkur Yen Malatyaspor'un Senegalli oyuncusu Issiar Dia, 5 yıl sonra Kadıköy'de maça çıktı.



Fenerbahçe formasını 2010-2012 yıllarında giyen Dia, son olarak Kadıköy'de 12 Mayıs 2012'de sarı-lacivertli takımla maça çıkmıştı.



Dia, 5 yılı aşkın bir süre sonra bu sefer Kadıköy'e rakip olarak geldi.



Erol Bulut'tan 4 değişiklik



Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, takımında 4 değişiklik yaptı.



Bulut, geçen hafta Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçta forma giyen ve bu karşılaşmada cezalı olan Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran ile sakatlığı olan Okechukwu Azubuike'yi kadroya almazken, Eren Tozlu'yu yedek kulübesinde oturttu.



Bu isimlerin yerine Bulut, Muenfuh Sincere, Aly Cissokho, Abdoulaye Diallo ve Dia'ya forma verdi.



Tribünler dolmadı



Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nı dolduramadı.



Tribünlerde boşluklar gözlenirken, yaklaşık 25 bin sarı-lacivertli taraftar takımını destekledi.



Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı ise kendilerine ayrılan deplasman tribününü tamamına yakınını doldurdu.



Bu arada, Malatyalı gazeteciler, basın tribününde meslektaşlarına kayısı ikram etti.

