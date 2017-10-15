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Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sona erdi

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler maçı 3-1 kazanarak derbi öncesi moral depoladı

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sona erdi

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler maçı 3-1 kazanarak derbi öncesi moral depoladı

15 Ekim 2017 Pazar 21:24
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sona erdi
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SÜPER Lig’de Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Guliano, Ozan Tufan ve Hasan Ali'nin golleri ile skor avantajını ele geçirirken Malatyaspor'un tek golü Batuhan'dan geldi. Kanarya bu galibiyetle puanını 14'e çıkarırken lider Galatasaray ile farkı 8'e indirdi. Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği  Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
 
3. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Soldado'nun pasında ceza  sahası önünde topla buluşan Giuliano'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç  Özbir'de kaldı.
 
4. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Sağ kanatta hareketlenen  Dirar'ın ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen Ozan Tufan'ın  kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.
 
6. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Evkur Yeni Malatyaspor  savunmasının yaptığı hata sonucu topla buluşan Valbuena, pasını ceza alanına  hareketlenen Giuliano'ya verdi. Brezilyalı oyuncunun ceza sahası içinden çektiği  şutta meşin yuvarlak yerden filelere gitti: 2-0.
 
11. dakikada orta sahada topla buluşan Giuliano ceza sahası içine  hareketlendi. Brezilyalı oyuncunun şutunda top üstten dışarı çıktı.
 
20. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Fenerbahçeli  Neustaedter'in kafasından seken topta, meşin yuvarlağı önünde bulan Boutaib'in  penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta, kaleci Kameni gole izin vermedi.
 
28. dakikada Fenerbahçe 3-0 öne geçti. Dirar pasını sol kanatta  hareketlenen Hasan Ali'ye verdi. Hasan Ali, Dirar'dan aldığı pası tekrar aynı  oyucuya çıkardı. Ardından savunma araya girdi. Seken topu önünde bulan Hasan  Ali'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.
 
30. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından  kullandığı serbest vuruşta top, direkten oyun alanına döndü. Topu ceza sahası  içinde önünde bulan Diallo'nun yaptığı vuruşta, Kameni gole izin vermedi.  Kameni'den dönen top bu kez Boutaib'in önünde kaldı. Boutaib'in şutunda Kamerunlu  file bekçisi direk dibinde yine golü önledi. Son olarak Adem Büyük'ün  müdahalesinde top direkten oyun alanına döndü.
 
34. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor savunmasının uzaklaştırmak  istediği top kısa düştü. Ceza sahası önünde topla buluşan Valbuena'nın şutunda  meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle  tamamlandı.
 
MAÇTAN NOTLAR
 
Fenerbahçe Teknik Dirtektörü Aykut Kocaman, Süper  Lig'in 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımında 4 değişiklik yaptı.
 
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaman, 7. haftada Akhisar  Belediyespor'a deplasmada 1-0 kaybettikleri maçın ilk 11'inde 4 değişikliğe  gitti. Tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel ile Mehmet  Ekici, Mehmet Topal ve Vincent Janssen'in yerlerne, Luis Neto, Nabil Dirar, Josef  de Souza ile Roberto Soldado'ya şans verdi.
 
Mehmet Ekici şoku
 
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Ekici, sakatlığı nedeniyle  Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı.
 
Sakatlığından sonra son iki haftadaki Beşiktaş ile Akhisar  Belediyespor maçlarına ilk 11'de başlayan Mehmet'in, sağ arka adalesinde 2.  derecede yırtık tespit edildiği ve bu yüzden kadroya dahil edilmediği bildirildi.
 
Sarı-lacivertlilerde ayrıca kırmızı kart cezalıları İsmail Köybaşı,  Skrtel ve Alper Potuk ile sakatlığı süren Robin van Persie, maç kadrosunda  bulunmadı.
 
Dirar 2 maç sonra
 
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Faslı futbolcu Dirar, 2 maç sonra  formasına kavuştu.
 
Ligin 5. haftasında 17 Eylül'de Aytemiz Alanyaspor deplasmanında  sakatlanan Dirar, Beşiktaş ve Akhisar Belediyespor maçlarını kaçırmıştı.
 
Sarı-lacivertlilerde, geçen hafta kart cezaları nedeniyle oynayamayan  Neto ile De Souza da ilk 11'deki yerlerine döndü.
 
Soldado ilk 11'de
 
Fenerbahçe'nin İspanyol santrforu Soldado, 3 maç sonra ilk 11'de  sahaya çıktı.
 
Ligin 4. haftasında Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de görev yapan  Soldado, daha sonra formasını Janssen'e kaptırmıştı.
 
Teknik direktör Kocaman, 3 maç sonra Janssen'i yedek kulübesinde  oturtarak, Soldado'yı sahaya sürdü.
 
Dia 5 yıl sonra Kadıköy'de
 
Evkur Yen Malatyaspor'un Senegalli oyuncusu Issiar Dia, 5 yıl sonra  Kadıköy'de maça çıktı.
 
Fenerbahçe formasını 2010-2012 yıllarında giyen Dia, son olarak  Kadıköy'de 12 Mayıs 2012'de sarı-lacivertli takımla maça çıkmıştı.
 
Dia, 5 yılı aşkın bir süre sonra bu sefer Kadıköy'e rakip olarak  geldi.
 
Erol Bulut'tan 4 değişiklik
 
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, takımında 4  değişiklik yaptı.
 
Bulut, geçen hafta Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçta  forma giyen ve bu karşılaşmada cezalı olan Issam Chebake, Rahman Buğra Çağıran  ile sakatlığı olan Okechukwu Azubuike'yi kadroya almazken, Eren Tozlu'yu yedek  kulübesinde oturttu.
 
Bu isimlerin yerine Bulut, Muenfuh Sincere, Aly Cissokho, Abdoulaye  Diallo ve Dia'ya forma verdi.
 
Tribünler dolmadı
 
Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nı dolduramadı.
 
Tribünlerde boşluklar gözlenirken, yaklaşık 25 bin sarı-lacivertli  taraftar takımını destekledi.
 
Evkur Yeni Malatyaspor taraftarı ise kendilerine ayrılan deplasman  tribününü tamamına yakınını doldurdu.
 
Bu arada, Malatyalı gazeteciler, basın tribününde meslektaşlarına  kayısı ikram etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporŞükrü Saraçoğlu StadıFenerbahçe
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