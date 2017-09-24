Fenerbahçe, Efeler Ligi'ne derbi galibiyetiyle başladı

FENERBAHÇE Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3 - 0 mağlup etti.



Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-lacivertliler 25-17, 25-11, 25-11 önde tamamladı.



HAKAN DİNÇAY'IN ANISINA ÖZEL TİŞÖRT



Bu arada mücadeleden önce Fenerbahçe Kaptanı Selçuk Keskin, hayatını kaybeden Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçay'ın oğlu İlker Dinçay'a şampiyonluk madalyasını takdim etti. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri de Hakan Dinçay'ın anısına özel olarak hazırlanan tişörtlerle seremoniye çıktılar.

