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Fenerbahçe Doğuş, Baskonia’yı devirdi

THY Euroleauge’in 16. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia’yı 79-74’lük skorla mağlup etti

Fenerbahçe Doğuş, Baskonia’yı devirdi

THY Euroleauge’in 16. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia’yı 79-74’lük skorla mağlup etti

05 Ocak 2018 Cuma 23:29
Fenerbahçe Doğuş, Baskonia’yı devirdi
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F.BAHÇE Doğuş çok zorlu geçen mücadelede Baskonia’yı mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya yeterli sertlikte başlayamayan temsilcimiz, sakatlıklarla eksilerek tamamladığı 40 dakikanın sonunda çok önemli bir galibiyete uzandı. 
İLK çeyreğinde Thompson’la boyalı alanda etkili olan Kanarya, art arda top kayıpları ver savunmada sertlikten uzak görüntüsüyle 6 sayıya kadar çıkardığı farkı koruyamadı. Baskonia’nın organize hücumlarına kayıtsız kalan temsilcimiz, ilk çeyreği 18-22 geride tamamladı. İkinci periyoda konuk ekip etkili başladı ve farkı açtı. 
 
SİNAN’IN ÇABASI
 
SLOUKAS’TAN verim alamamanın sıkıntısını yaşayan F.Bahçe, toparlanıp skora tutunurken Sinan’ın savunmadaki çabası da kritikti. 36-38 biten ilk yarı sonrası ikinci yarıya Guduric’in ve Sinan’ın 3 sayılık isabetleriyle başlayan temsilcimiz, başa baş geçen mücadelede Vesely’nin kaptığı top sonrası yaptığı smaçla taraftarı da coşturdu. 
63-59 temsilcimizin üstünlüğüyle gidilen son 10 dakika Kanarya savunma sertliğini üst düzeye çıkardı. Faul hakkını erken dolduran İspanyol ekibine Wanamaker’la etkili hücum eden F.Bahçe Vesely’nin oyundan çıkmak zorunda kaldığı anlarda zorlansa da Guduric’in maç boyunca verdiği ekstra katkıyla galibiyete uzandı: 79-74.
 

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe DoğuşBaskoniaTHY Euroleauge
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