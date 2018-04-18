Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı

FENERBAHÇE , yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli oyuncuların dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. Futbolcuların idmanı taktik ve bireysel çalışmalarla tamamladığı ifade edildi. Sarı-lacivertli ekibin, antrenmanın ardından yarın Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma için kampa girdiği kaydedildi.

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