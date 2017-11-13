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Fenerbahçe'den Yağız bebek için çağrı

Fenerbahçe Kulübü, bağışıklık sistemindeki bir hastalık nedeniyle ilik nakli ihtiyacı bulunan Yağız bebek için duyuruda bulundu

Fenerbahçe'den Yağız bebek için çağrı

Fenerbahçe Kulübü, bağışıklık sistemindeki bir hastalık nedeniyle ilik nakli ihtiyacı bulunan Yağız bebek için duyuruda bulundu

13 Kasım 2017 Pazartesi 19:01
Fenerbahçe'den Yağız bebek için çağrı
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SARI-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, henüz 1 yaşındaki Yağız  bebeğe uygun donör bulunabilmesi için çok fazla müracaata ihtiyaç duyulduğu  belirtilerek, "Uygun donör bulunabilmesi için, 18-50 yaş arasında, daha önce  hepatit/ AIDS gibi kana bağlı bir hastalık geçirmemiş herkesin, kan grubu fark  etmeksizin Kan Bağış Merkezleri'ne giderek 'İlik nakli için gönüllü donör olmak  istiyorum' demesi yeterli olacaktır. Aç ya da tok karnına gitmeniz, ilaç  kullanıyor olmanız kan vermenizi engelleyecek bir durum değildir." ifadeleri  kullanıldı.

Kampanyaya Antalya, Eskişehir, Düzce, Malatya, Erzurum, İzmir, Bursa,  Kayseri, İstanbul, Adana, Ankara ve Samsun'da bulunan Gönüllü Verici  Merkezlerinden katılım sağlanabildiği aktarıldı.

Öte yandan kampanyanın, #yagizailikariyoruz etiketi ile sosyal medyada  da devam ettiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
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