Fenerbahçe'den Valbuena hamlesi!

Fenerbahçe’de geçen sezon ve bu sezonun yıldızı Mathieu Valbuena’nın sözleşmesinin, oynadığı maç sayısına göre otomatik olarak uzayıp uzamadığı tartışma konusu hâline geldi

Fenerbahçe'den Valbuena hamlesi!
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KULÜP kaynaklarından alınan bilgiye göre Fransız futbolcunun sezon sonuna kadar devam eden sözleşmesinin herhangi bir madde etkisiyle otomatik şekilde uzamadığı öğrenildi.
 
Tarafların 2018-2019 sezonu bitiminde tekrar masaya oturacağı ve bu konuyu bir kez daha değerlendireceği, iki taraf için de uygun görüldüğü takdirde yola devam edileceği ifade edildi.
 

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