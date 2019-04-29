Fenerbahçe'den Valbuena hamlesi!

KULÜP kaynaklarından alınan bilgiye göre Fransız futbolcunun sezon sonuna kadar devam eden sözleşmesinin herhangi bir madde etkisiyle otomatik şekilde uzamadığı öğrenildi.



Tarafların 2018-2019 sezonu bitiminde tekrar masaya oturacağı ve bu konuyu bir kez daha değerlendireceği, iki taraf için de uygun görüldüğü takdirde yola devam edileceği ifade edildi.

