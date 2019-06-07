Fenerbahçe'den transfer piyasasını alt üst edecek transfer!

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin PSG ile yollarını ayıran deneyimli kaleci Gianluigi Buffon'a teklif yaptığını yazdı. Haberde, Barcelona'nın da Buffon'u istediği kaydedildi

Fenerbahçe'den transfer piyasasını alt üst edecek transfer!
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GEÇTİĞİMİZ sezon tarihin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe bu sezon yeni bir kadro yapılanması ile bu kez işini riske atmak istemiyor. Sarı-lacivertli ekip için İtalyan basını sürpriz bir ismi yazdı. Bu isim yılların eskitemediği ve son olarak PSG'den ayrıldığını açıklayan İtalyan file bekçisi Buffon.
BARCELONA DA TEKLİF YAPTI
Sky Italia'da yer alan habere göre Fenerbahçe, tecrübeli eldiven ile temasa geçti ve teklif götürdü. Buffon'a teklif götüren takımlar arasında Barcelona'nın da olduğu ifade edildi. Buffon, ülkesinin Parma ve Juventus takımlarında oynadıktan sonra geçen yıl PSG'ye transfer olmuştu. PSG'de 25 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, bir Ligue 1 ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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