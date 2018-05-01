Fenerbahçe'den TFF'ye 'maç takvimi' başvurusu

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların, son 3 haftada yapacağı maçların aynı gün ve saatte oynanması için
Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin, Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki takımların son 3 haftadaki maçlarının aynı gün ve saatte oynanması talebine ilişkin TFF Genel Sekreterliği'ne gönderdiği yazı, kulübün internet sitesinde yayımlandı.
Fenerbahçe Kulübünün TFF'ye başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:
"Eşit şartlarda yarışma ilkesi gözetilmek suretiyle puanları birbirine çok yakın olarak ligin ilk 4 sırasında yer alan ve şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımlarının müsabakalarını aynı gün ve saatte oynamak üzere 32. hafta programında değişiklik yapılmasını; 33 ve 34. hafta müsabakaları yönünden ise anılan takımların müsabakalarının aynı gün ve saatte oynanacak şekilde planlama yapılarak müsabaka takviminin buna uygun şekilde düzenlenmesini talep ve rica ederiz."
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