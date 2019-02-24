Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

Gelecek sezon güçlü bir kadro kurup şampiyonluk yarışı vermek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmaları için harekete geçiyor

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
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NİJERYA basınında yer alan özel haberde, Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor forması giyen Umar Aminu için harekete geçtiği bildirildi
 
Bonservisi Osmanlıspor’da olan ve Çaykur Rizespor’da kiralık oynayan Aminu için Fenerbahçe’nin takip başlattığı kaydedildi.
 
Osmanlıspor ile sözleşmesi 2020’de bitecek olan 23 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilerin bir hayli istekli olduğu dile getirildi. Ancak Çaykur Rizespor’un da genç oyuncu için ısrarcı olduğu aktarıldı.
 

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