Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi!

ADA basınında Huddersfield Town’ın defans oyuncusu Erik Durm’un Fenerbahçe tarafından takip edildiği belirtildi.



2014 Dünya Kupası’nda şampiyon olan Almanya’da kadroda yer alan Durm, savunma beki olarak görev yapıyor.



Premier Lig’de bu sezon 27 maça çıkan Durm ile sportif direktör Damien Comolli’nin bilgi topladığı ve araştırmalar yaptığı ifade edildi.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu, serbest futbolcu olacak.

