Fenerbahçe'den sert açıklama: Çifte standart VAR!
Fenerbahçe Kulübü, Göztepe maçının ardından resmi twitter hesabından ses getirecek bir paylaşım yaptı. Sarı Lacivertli ekip, Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarındaki penaltı pozisyonlarının fotoğraflarını "ÇifteStandartVAR!" etiketiyle paylaştı.
SPOR 01.12.2019, 09:31
Süper Lig’in 13. haftasında iki kez geriye düştüğü Göztepe deplasmanında 1 puanla ayrılan Fenerbahçe, dış sahadaki son 3 maçında galip gelemedi. İkinci yarıya ise Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen kararlar damga vurdu. 58. dakikada Göztepe penaltı kazandı, Alpaslan’ın atışını Altay kullandı. Aynı dakika içinde Fenerbahçe golü buldu ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal olup penaltının tekrarına karar verildi.
Tekrarlanan penaltıdan Göztepe, golü bulurken, maçın ardından Fenerbahçe'den Kulübü'nden flaş bir paylaşım geldi. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarındaki penaltı pozisyonlarının fotoğraflarını "ÇifteStandartVAR!" etiketiyle paylaştı.
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