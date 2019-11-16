Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması! İstifa...
Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Zeljko Obradovic'in istifa edeceğine yönelik iddiaları yalanladı.
SPOR 16.11.2019, 22:42
SARI-lacivertli kulüp sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında yer alan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın koçu Zeljko Obradovic’in istifa ettiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Hocamız görevinin başındadır, yönetimimizin kendisine desteği ve takımımıza tekrar başarılı günler yaşatacağına dair inancı tamdır.
Bununla birlikte Ahmet Ercanlar tarafından kamuoyuna servis edilen ‘hocamızın şube yönetiminin görüşme isteğini reddettiği ve Pazartesi günü direkt Başkanımızla görüşmeyi talep ettiği’ iddiası da tamamen yalandır.
Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
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