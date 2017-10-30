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Fenerbahçe'den maç öncesi dev bayraklar

Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşması öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için koreografi yapıldı. Tribünlerde 2 dev bayrak açıldı

Fenerbahçe'den maç öncesi dev bayraklar

Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşması öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için koreografi yapıldı. Tribünlerde 2 dev bayrak açıldı

30 Ekim 2017 Pazartesi 19:48
Fenerbahçe'den maç öncesi dev bayraklar
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FENERBAHÇE-Kayserispor maçı öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için koreografi hazırlandı. Maraton tribününde açılan dev Türk Bayrağı ve Okul Açık tribünde yer alan, üzerinde Türk Bayrağı ve Atatürk resmi bulunan Yaşasın Cumhuriyet yazısı, karşılaşmanın başlamasına 5 dakika kala açıldı. 2 dev bayrağın açılmasıyla birlikte statta önce 10. Yıl Marşı çaldı, ardından İstiklal Marşı okundu.
 

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDev Bayraklar
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