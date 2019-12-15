Fenerbahçe'den kötü haber! 6-8 hafta yok

FENERBAHÇE'DEN dün yapılan duyuruda sakatlanan Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın Sivas deplasmanına götürülmediği belirtilmişti. Zajc'ın sakatlığının daha ciddi olduğu bilgisi gelirken oyuncunun dönüş süresinin 6 ayı bulabileceği iddiaları vardı.



Sarı lacivertli takım bu iddiaların önüne geçmek için bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Sloven oyuncunun sakatlığının 6-8 hafta süreceği duyuruldu.



Açıklama şöyle:



Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.



Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.

