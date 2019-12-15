Fenerbahçe'den kötü haber! 6-8 hafta yok
Sarı lacivertli takım, sakatlanan Miha Zajc'ın 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı
FENERBAHÇE'DEN dün yapılan duyuruda sakatlanan Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın Sivas deplasmanına götürülmediği belirtilmişti. Zajc'ın sakatlığının daha ciddi olduğu bilgisi gelirken oyuncunun dönüş süresinin 6 ayı bulabileceği iddiaları vardı.
Sarı lacivertli takım bu iddiaların önüne geçmek için bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Sloven oyuncunun sakatlığının 6-8 hafta süreceği duyuruldu.
Açıklama şöyle:
Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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