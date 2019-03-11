Fenerbahçe'den klima açıklaması!

Fenerbahçe, Başakşehir maçından önce kamp yaptıkları otelde klimaların bozulduğu ve futbolcuların bu nedenle gece uyuyamadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'den klima açıklaması!
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İŞTE sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün bazı basın organlarında yer alan; takımımızın Başakşehir karşılaşması öncesi kamp yaptığı otelde odalarda klima problemi yaşadığına ve güvenlik zaafiyeti olduğuna dair haberler tümüyle gerçek dışıdır.

Takımımız, teknik ekibimizin belirlediği standartlarda Holiday Inn İstanbul Airport’da konaklamış olup, problemsiz bir şekilde bulunduğu otelden ayrılarak Başakşehir karşılaşmasına çıkmıştır.

Dolayısıyla haberde bahsedildiği üzere odalarda problem yaşandığına ve güvenlik zaafiyeti olduğuna dair iddialar doğru değildir ve tamamen hayal ürünüdür.

Futbol A takımımızın kamp yaptığı Holiday Inn İstanbul Airport oteli teknik heyetimizi ve futbolcularımızı en iyi şekilde ağırlamışlardır.

Bu vesileyle misafirperverlik göstererek bizleri en sıcak şekilde karşılayıp yolcu eden Holiday Inn Istanbul Airport’a ve personeline en içten dileklerimizle teşekkürlerimizi sunarız."

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