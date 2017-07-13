Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım

SARI- Lacivertli ekip, daha önce gündemine alıp sonrasında transferinden vazgeçtiği West Ham'ın Cezayirli sağ kanat oyuncusu Sofian Feghouli için yeniden temaslara başladı. Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakipi Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcuyu tekrar gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin temsilcileri Feghouli'nin menajerine ulaşarak, transferin hangi şartlarda olabileceğini sordu.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fanatik'in haberine göre; sarı-lacivertliler'den gelen talebin Feghouli'nin menajeri tarafından değerlendirilmeye alındıığı ileri sürülüyor.
Jeremain Lens ile uzun zamandır yaptığı pazarlıklarda sonuç alamayan Fenerbahçe'nin bu son dakika hamlesi ile hem Hollandalı'nın boşluğunu doldurmayı planladığı hem de ezeli rakibi Galatasaray'a önemli bir çalım atmayı planladığı ifade ediliyor.
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