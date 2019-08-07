Fenerbahçe'den Fernandinho bombası!

SARI-lacivertliler, tam 6 yıldır Manchester City forması giyen ve takımın önceki sezonlarda vazgeçilmezleri arasında yer alan Fernandinho için düğmeye bastı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Brezilyalı futbolcunun menajeri ile görüştüğü iddia edilirken, kısa süre içinde Manchester City'nin de kapısının çalınacağı öğrenildi.

İngiltere'deki ikili ilişkilerini kullanan Comolli'nin bu transferde somut adımlar atabileceği belirtildi.

ADA'DA ŞANSI YOK!

Manchester City'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Fernandinho için tüm şartları zorlayacak olan Fenerbahçe, yıldız futbolcuya reddedemeyeceği bir teklif sunacak.

Kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşması halinde 34 yaşındaki Sambacı'nın Fenerbahçe forması giymeye yakın olduğu ifade edildi.

Kariyerinde Atletico Paranaense, Shakhtar Donetsk ve Manchester City formaları giyen Fernandinho'nun; Atletico Madrid'den 80 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Rodri'nin ardından Manchester City'de forma şansı azaldı..

KUPA CANAVARI

Brezilya milli takımı ile son copa amerika'da mutlu sona ulaşan Fernandinho, kulüpler bazında da birçok kupa kazandı.

FERNANDİNHO KİMDİR?

Doğum tarihi: 04.05.1985

Ülke: Brezilya Pozisyon: Ön libero Boy: 1.79 Oynadığı takımlar: Atletico Paranaense, Shakhtar Donetsk, Manchester City.