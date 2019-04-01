Fenerbahçe'den bomba karar! Sergen Yalçın...

GELECEK sezonun planlarını şimdiden yapmaya başlayan Fenerbahçe, kadro yapısında değişikliğe gidecek ve iskeleti yerli futbolculardan oluşturacak. Transfer çalışmalarının haricinde mevcut kadroda öne çıkan yerli isimlerden oluşan bir ilk 11 iskeleti kurulacak. Martin Skrtel'in sözleşmesinin sona ermesiyle özellikle savunma hattında Serdar Aziz ile Sadık Çiftpınar ikilisi önem kazanacak. Sol bekte yükselen performansıyla Hasan Ali Kaldırım öne çıkacak. Orta sahada da Mehmet Topal başta olmak üzere Tolgay Arslan ile Mehmet Ekici isimleri kullanılacak. Kalede ise Volkan Demirel'in sözleşme durumu henüz netleşmese de Harun Tekin birinci tercih olarak eldivenleri alacak. Sakatlığı nedeniyle bu sezon tamamen kadro dışı olan Tolga Ciğerci'nin durumuna bile bakılacak. Yine Aytemiz Alanyaspor'da kirada olan Ozan Tufan'ın da dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yedeklerde de özellikle genç yıldızlar; Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Kağan Güçtekin gibi isimler olacak. Öte yandan Sergen Yalçın ise Aytemiz Alanyaspor'da görevine devam etmesi durumunda, Ozan Tufan'ın takıma transfer edilmesini yönetimden talep edecek. Fenerbahçe'nin son planı Sergen Yalçın'ın yeni sezon planlarını sekteye uğratabilir.