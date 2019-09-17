Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı tekrarı için flaş karar!

Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesi ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurma kararı aldı. Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu gerekçesi ile 48 saat içerisinde federasyona maçın tekrar oynanması için başvuru yapma kararı aldı. Yayıncı kuruluştan görüntüler isteniyor.

KURAL NE DİYOR?

Kale vuruşlarında artık oyuncular topun oyuna girmesi için ceza sahası dışına çıkması gerekmiyor. Ancak hücum oyuncularının top oyuna girene kadar ceza sahası dışında olması gerekiyor.

YORUMCULARIN KONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

BeinSports Spikeri Güntekin Onay: "Kuralda 'Kaleci çabuk kullanırsa forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir' diyor. Avantajını kaybeden için kural işlemez diyor"

TRT Spor Spikeri Ersin Düzen: "Kurallara göre aut atışında eğer rakip oyuncu (Cisse) ceza alanını terk edecek zamanı bulamazsa ve burada kale vuruşuna müdahale etmezse kural hatasına girmiyor."

Eski Hakem Deniz Çoban: "Alanyaspor'un ikinci golünde 'kural hatası var' diyenlere katılamam."

İLK GOLDE DE Mİ KURAL HATASI VAR

Alanyaspor'un ilk golünde de kural hatası iddiası bulunuyor. Akdeniz ekibinin taç atışını yanlış yerden kullanmasına rağmen hakem Halis Özkahya'nın taçı yeniden Alanya lehine kullandırması futbol kurallarına uymuyor. Kurala göre taçın el değiştirmesi gerekiyor.

"BÜYÜK BİR HATA VAR"

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan eski hakem Deniz Çoban, "Alanyaspor'un ilk golünden önce spiker 'Hakem yanlış yerden taç atan Alanyaspor oyuncusunu uyardı, yerinden atılmasını istiyor' diyor. Böyle bir durum gerçekleştiyse çok büyük bir hata var. 'Yanlış yerden kullanımdan dolayı taç tekrarlanırsa' aynı takım kullanamaz" dedi.

İşte Fenerbahçe'nin itiraz edeceği o pozisyonlar;