Fenerbahçe'den Alanyaspor maçı açıklaması!
Fenerbahçe Kulübü resmi internet adresinden Aytemiz Alanyaspor maçı için açıklamalarda bulundu
SPOR 17.10.2019, 23:44
İŞTE Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan o açıklama:
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün yaptığı açıklama ile Kulübümüzün Alanyaspor maçı ile ilgili yaptığı itiraz başvurusuna cevap vermiş;
“TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına karar verilmiştir” diyerek başvurumuzu reddetmiştir.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak karara saygı duymakla birlikte katılmadığımızı paylaşıyor;
İlgili süreçte karşılaştığımız çelişkiler hakkında, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Alper Pirşen’in yarın FBTV’de açıklamalarda bulunacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
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