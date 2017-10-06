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Fenerbahçe'den 5-0'lık galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

Fenerbahçe'den 5-0'lık galibiyet

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

06 Ekim 2017 Cuma 19:26
Fenerbahçe'den 5-0'lık galibiyet
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TEKNİK direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman 2 saat sürdü. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon hareketlerinin ardından A takım ve genç oyunculardan oluşan karma takımlar, aralarında antrenman maçı yaptı. Antrenman maçını 5-0 kazanan ekibin gollerini; Giuliano (2), Aatif Chahechouhe (2) ve Fernandao kaydetti.

Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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FenerbahçeGalibiyet
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