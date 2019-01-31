Fenerbahçe'de yeni transferler ilk idmanında

Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 20'nci hafta maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlarken, yeni transferler Serdar Aziz ve Tolgay Arslan da takımla birlikte ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'de yeni transferler ilk idmanında
banner404

TEKNİK direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Bu antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Öte yandan taraftarlar desteklerini göstermek için Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Ayrıca tesislerde bulunan yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş da antrenmanın bir bölümünü izledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Beşiktaş'ın transferinde sorun! Futbolcu İstanbul'da...
Beşiktaş'ın transferinde sorun! Futbolcu İstanbul'da...
  1. SPOR

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472