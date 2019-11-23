Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından Mevlüt Erdinç depremi!
Fenerbahçe'ye Malatyaspor maçı öncesi Mevlüt Erdinç'ten kötü haber geldi. Sarı lacivertliler Vedat Muriqi ile birlikte Mevlüt'ten yararlanamayacak.
SPOR 23.11.2019, 16:05
FENERBAHÇE'YE Malatyaspor maçı öncesi kötü haber... Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen MR'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı. Fenerbahçe'nin kafilesi şöyle; Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses Sarı lacivertli ekipte Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'in yokluğunda Moses'ın forvet bölgesinde oynaması bekleniyor.
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