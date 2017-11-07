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Fenerbahçe'de son dakika! Aykut Kocaman tesislere geldi

İstifa kararından vazgeçen Aykut Kocaman, bugün yapılacak antrenman için Samandıra Can Bartu Tesislerine geldi

Fenerbahçe'de son dakika! Aykut Kocaman tesislere geldi

İstifa kararından vazgeçen Aykut Kocaman, bugün yapılacak antrenman için Samandıra Can Bartu Tesislerine geldi

07 Kasım 2017 Salı 15:31
Fenerbahçe'de son dakika! Aykut Kocaman tesislere geldi
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FENERBAHÇE'DEKİ yoğun hareketlilik sürüyor. İstifa sinyali veren Aykut Kocaman'ın bugün yapılacak olan idmana gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.

Samandıra Can Bartu Tesislerine gelen ilk isim Asbaşkan Ali Yıldırım oldu. Daha sonra tesislerin girişinde teknik direktör Aykut Kocaman görüldü. Kocaman'ın, Aziz Yıldırım ile toplantı yapacağı ve daha sonrasında da idmana çıkması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
CAN BARTUSamandıraFenerbahçeAykut KocamanSpor
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