Fenerbahçe'de son dakika! Aykut Kocaman tesislere geldi

FENERBAHÇE'DEKİ yoğun hareketlilik sürüyor. İstifa sinyali veren Aykut Kocaman'ın bugün yapılacak olan idmana gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.

Samandıra Can Bartu Tesislerine gelen ilk isim Asbaşkan Ali Yıldırım oldu. Daha sonra tesislerin girişinde teknik direktör Aykut Kocaman görüldü. Kocaman'ın, Aziz Yıldırım ile toplantı yapacağı ve daha sonrasında da idmana çıkması bekleniyor.