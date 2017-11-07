Fenerbahçe'de son dakika! Aykut Kocaman tesislere geldi

FENERBAHÇE'DEKİ yoğun hareketlilik sürüyor. İstifa sinyali veren Aykut Kocaman'ın bugün yapılacak olan idmana gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.
Samandıra Can Bartu Tesislerine gelen ilk isim Asbaşkan Ali Yıldırım oldu. Daha sonra tesislerin girişinde teknik direktör Aykut Kocaman görüldü. Kocaman'ın, Aziz Yıldırım ile toplantı yapacağı ve daha sonrasında da idmana çıkması bekleniyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.