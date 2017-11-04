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Fenerbahçe'de şok üstüne şok!

Osmanlıspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sarı kart gören Luis Neto ve Alper Potuk cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de şok üstüne şok!

Osmanlıspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sarı kart gören Luis Neto ve Alper Potuk cezalı duruma düştü

04 Kasım 2017 Cumartesi 21:07
Fenerbahçe'de şok üstüne şok!
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11. haftada Osmanlıspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, şok üstüne şok yaşadı. Maçın ilk yarısında Valbuena ve Isla'yı sağaklığa kurban veren Kanarya'da, sarı kart sınırında bulunan Luis Neto ve Alper Potuk ikinci yarıda gördükleri sarı kartlar sonrası cezalı duruma düştü. 

İki futbolcu Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
OsmanlısporFenerbahçeLuis NetoAlper PotukCeza
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