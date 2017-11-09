Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110246
ALTIN
159.790
DOLAR
3.8704
STERLİN
5.0794
EURO
4.5042
10 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
10 Kasım 2017 Antalya -...
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Apple ve Samsung'a Türkiye'de yeni rakip! Satış rekoru kırıyor
Apple ve Samsung'a yeni rakip!...
banner468

Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında iç sahada Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında iç sahada Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

09 Kasım 2017 Perşembe 20:25
Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi
banner404

SARI-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik  direktör Aykut Kocamanyönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına  kapalı gerçekleştirilen antrenmanın 1 saat 50 dakika sürdüğü aktarıldı.

Antrenmana salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan  futbolcuların, ardından sahada pas organizasyonları ve çift kale maç yaptığı  ifade edildi.

Milli takımlarda bulunan oyuncularından yoksun çalışan sarı-lacivertli  ekip, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını  sürdürecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSivasspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
Sözen'e Alanyaspor forması
Sözen'e Alanyaspor forması
Milli Takımın bu akşamki maçı şifresiz kanalda
Milli Takımın bu akşamki maçı şifresiz kanalda

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim