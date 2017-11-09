Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi

SARI-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Aykut Kocamanyönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın 1 saat 50 dakika sürdüğü aktarıldı.
Antrenmana salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan futbolcuların, ardından sahada pas organizasyonları ve çift kale maç yaptığı ifade edildi.
Milli takımlarda bulunan oyuncularından yoksun çalışan sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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