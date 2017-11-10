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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında iç sahada Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında iç sahada Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

10 Kasım 2017 Cuma 19:18
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları
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KULÜPTEN yapılan açıklamaya göre teknik direktör Aykut Kocaman  yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen  antrenmanda futbolcular, yaklaşık 2 saat çalıştı.
 
Sarı-lacivertli futbolcular, iki grup halinde top kapma ve pas  çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
 
Milli takımlarda bulunan futbolcularından yoksun çalışan Fenerbahçe,  Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSivasspor
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