Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları

KULÜPTEN yapılan açıklamaya göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, yaklaşık 2 saat çalıştı.
Sarı-lacivertli futbolcular, iki grup halinde top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.
Milli takımlarda bulunan futbolcularından yoksun çalışan Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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