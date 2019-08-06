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Fenerbahçe'de Sinan Güler ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe, tecrübeli basketbolcu Sinan Güler ile yolları ayırdı.
SPOR 06.08.2019, 12:05 Toygar Dim
SARI-lacivertli kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:
"Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır.
Fenerbahçe Beko’ya 2017-2018 sezonunda transfer olan Sinan Güler, formamızı giydiği iki sezon boyunca yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır.
Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler’e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."
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