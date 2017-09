Fenerbahçe'de sessiz sedasız büyük devrim

SEZONA kabus gibi başlayan F.Bahçe, Alanya ve Beşiktaş galibiyetleriyle, 'Şampiyonluk yarışında ben de varım' mesajını verdi. İlk 4 haftada 5 puan toplayabilen takım, neredeyse tüm futbol otoriteleri tarafından şampiyonluk yarışından çıkarılmış, Avrupa kupalarına katılması bile zor görülmüştü. Peki bu kadar kısa sürede ne oldu da F.Bahçe bir anda ayağa kalkıp şampiyonluk yarışı vermeye başladı?



Teknik direktör Aykut Kocaman, ilk haftadan itibaren "Net söylüyorum, bu takım şampiyon olacak" derken bu söylemi pek ciddiye alınmadı. Oysa ki, Kocaman mevcut kadronun kalitesine gerçekten inanıyordu.



SESSİZ SEDASIZ ADIM ADIM BÜYÜK DEVRİM



Kocaman inandığı kadrodan en doğru 11'i oluşturmak için tüm transferlerin ve sakatların dönmesini bekledi. Ve ilk haftadan ligin 6'ncı haftasına dek sessiz sedasız büyük bir devrim gerçekleştirdi. Bu devrimin farkına varabilmek için Göztepe maçında lige başlanan 11 ve Beşiktaş derbisindeki kadroyu karşılaştırmak en doğrusu olacak. İki maçın 11'lerinde 7 farklı oyuncu var. Kameni, Neto, Hasan, Ozan, Giuliano, Mehmet Ekici ve Janssen kademeli olarak takıma katıldı ve Fenerbahçe'de değişim başladı.



U21 KULÜBESİ GİTTİ, YILDIZLAR ŞANS BEKLİYOR



Değişim sadece sahada değil U21 takımı görüntüsündeki yedek kulübesinde de zenginlik yarattı. Beşiktaş derbisinde Janssen'in arkasında Soldado ve Fernandao bekliyordu. İlk haftadaki Göztepe maçında ise hazır olmayan Van Persie oynuyor, kulübede Ahmethan bulunuyordu. Bu hızlı değişim Aykut Kocaman'ın istediği futbolu oynatması konusunda elini çok rahatlattı. Kocaman şimdi yakın çevresine, "Tek eksiğimiz biraz daha uyum. Bu olunca mükemmel olacağız" diyor.



SOL BEK ŞİLİLİ ISLA'YA EMANET



Derbiyi kazanan F.Bahçe'de Neto ve İsmail'in cezasının yanı sıra aynı bölgedeki Skrtel ve Hasan'ın sakatlıkları düşündürüyor. Her iki ismin cumaya kadar iyileşmesi ve Akhisar maçında forma giymesi bekleniyor. Ancak teknik heyet her ihtimale karşı B planını hazırlamış durumda. Skrtel yetişmezse Topal stopere çekilecek. Hasan Ali'nin görev yapamaması durumunda ise daha önce sol bek olarak görev yapmış olan Isla bu bölgede görevlendirilecek ve Şener sağ bek olacak.



KOÇ'A İLK DESTEK İZMİR'DEN



F.Bahçe'de 2018 Mayıs ayındaki kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan Ali Koç'a İzmir'den destek geldi. İzmir, F.Bahçeliler Derneği yaptığı açıklamada, "Kulübümüze yıllardır hizmet eden başkanımız sayın Aziz Yıldırım'a teşekkür ederek sayın Ali Koç'u destekleyeceğimizi paylaşmak isteriz" denildi.



O 11'LER



GÖZTEPE



Volkan Demirel

Mauricio Isla

Roman Neustadter

Martin Skrtel

İsmail Köybaşı

Mehmet Topal

Josef de Souza

Nabil Dirar

Alper Potuk

Mathieu Valbuena

Robin Van Persie



BEŞİKTAŞ



Carlos Kameni

Mauricio Isla

Roman Neustadter

Luis Neto

Hasan Ali Kaldırım

Josef de Souza

Ozan Tufan

Giuliano

Mehmet Ekici

Mathieu Valbuena

Vincent Janssen