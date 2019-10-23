Fenerbahçe'de Kosova sürprizi! Muriç’ten sonra...

Fenerbahçe’de sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer edilen Vedat Muriç, yakaladığı başarıyla herkesin sevgilisi oldu.



Kosovalı yıldızın çıkışından sonra yeni bir isim daha gündeme geldi.



Bursaspor U19 takımında oynayan Kosovalı orta saha Fatlind Azizi, Fenerbahçe formasıyla poz vererek dikkat çekti.



Orta sahada oynayan 2000 doğumlu Azizi, Vedat Muriç’i yakından tanıyor.



Şu anda U19 seviyesinde olan genç orta saha için Kosova basınında, “Fenerbahçe’ye 2. Kosovalı” ifadeleri kullanıldı.



Azizi’nin Muriç’le beraber Fenerbahçe’de olacağı aktarıldı.

