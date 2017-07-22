Fenerbahçe'de Isla, ilk antrenmanına çıktı

TEKNİK Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 18.00’de başlayan antrenman, 1 saat 50 dakika sürdü. Isınma hareketlerinin sonrasında dayanıklılık koşusu yapan futbolcular, ardından 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarının devamında dar alanda yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı.

Mauricio Isla antrenmanda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Şilili sağ bek Mauricio Isla, ilk antrenmanına çıkarken, Martin Skrtel, Mehmet Ekici ve Fernandao ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.