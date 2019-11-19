Fenerbahçe'de iki yıldız kadrodan çıkarıldı

SARI lacivertli kulüp, iki yıldız ismin 8’inci hafta oynanacak Barcelona ve 9’uncu hafta oynanacak ASVEL maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, Barcelona ve Lyon seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor.”

