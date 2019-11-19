Fenerbahçe'de iki yıldız kadrodan çıkarıldı
Turkish Airlines Euroleague’in 8’inci haftasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko’ya Nando De Colo ve Leo Westermann’dan kötü haber geldi.
SPOR 19.11.2019, 17:20
SARI lacivertli kulüp, iki yıldız ismin 8’inci hafta oynanacak Barcelona ve 9’uncu hafta oynanacak ASVEL maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, Barcelona ve Lyon seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor.”
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