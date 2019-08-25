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Son Dakika

Fenerbahçe'de Diego Reyes ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Diego Reyes ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak sonlandırıldığını duyurdu

SPOR 25.08.2019, 13:16 Enes Subaşı
Fenerbahçe'de Diego Reyes ile yollar ayrıldı!
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İŞTE kulüpten yapılan o açıklama: 

Futbolcumuz Diego Reyes ile olan sözleşmemiz tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasıyla sonlanmış bulunmaktadır. 

Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz.

#Fenerbahçe #Diego Reyes
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