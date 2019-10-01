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Fenerbahçe'de derbi sonrası şok karar! Yollar ayrılıyor

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli ekipte Mehmet Ekici ve Zajc'in gönderilmesi beklenirken Serdar Aziz ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

SPOR 01.10.2019, 16:49
Fenerbahçe'de derbi sonrası şok karar! Yollar ayrılıyor
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TARİHİNİN en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun ayrılığının ardından takımın başına getirilen Ersun Yanal'dan sonra sezonu 6. sırada tamamlamayı başaran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.İki dönemde de birkaç isimle yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'de herkes Mehmet Ekici ve Miha Zajc'ın takımdan gönderilmesini beklerken, sürpriz bir ismin ayrılığı gündeme geldi.

SERDAR AZİZ İLE YOLLAR AYRILIYOR İDDİASI

Akşam'ın haberine göre; Sarı lacivertlilerin, Zanka ve Rami transferlerinin ardından forma şansı bulamayan milli stoperi Serdar Aziz ile yollarını ayıracağı iddia edildi.Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Galatasaray'dan transfer edilen tecrübeli futbolcu, sezonun ikinci yarısında düzenli olarak forma giydikten sonra yeni sezonda yapılan stoper takviyelerinin ardından forma şansı bulamadı.Yeni transfer Rami'ye sadece Ankaragücü maçının ilk 45 dakikasında görev veren Ersun Yanal'ın bu bölgede Serdar'ın yerine orta saha oyuncusu olan Jailson'a şans vermesi, Yanal'ın 29 yaşındaki stoperi kadroda düşünmediği yorumlarına yol açtı. Sarı-lacivertlilerin Serdar Aziz için devre arası transfer dönemi ve sezon sonu için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

YENİ SEZONDA MAÇA ÇIKMADI

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan milli stoper, 2018/2019 sezonunda sarı-lacivertli formayla çıktığı 10 maçta 1 gol kaydetti. Serdar, yeni sezonda Fenerbahçe ile resmi maça çıkmadı. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro.

#Fenerbahçe #derbi #mehmet ekici #Zajc #Serdar Aziz
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