Fenerbahçe'de derbi öncesi şok sakatlık

SÜPER Lig'in 8. haftasında Malatyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku yaşanıyor.
Yeni Malatyaspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, Mehmet Ekici'nin sakatlandığını açıkladı.
Kadroya neden alınmadığıyla ilgili konuşan Kocaman, "Mehmet Ekici dün yapılan antrenmanda kendi özel çalışırken ağrısı olduğunu söylemiş. Kas yırtığı var. O yüzden de kadroda yok." dedi.
Alınan bilgilere göre 2. derece yırtık tespit edilen Mehmet Ekici, ligin 9. haftasındaki Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek.
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