Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

FENERBAHÇE Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.
Sarı-lacivertli takım, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.