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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Galatasaray'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti

18 Ekim 2017 Çarşamba 19:25
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları
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FENERBAHÇE Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman  yönetimindeki antrenmana futbolcuların, pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.  Antrenmanın dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı ifade  edildi.
 
Sarı-lacivertli takım, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı  antrenmanla sürdürecek.
 

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FenerbahçeDerbiSüper Lig
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