Fenerbahçe'de büyük yürüyüş hazırlığı

SÜPER Lig'in 7. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Fenerbahçeli taraftarlar hakem hataları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etmeye hazırlanıyor.
AÇIKLAMA YAPTILAR
Taraftarlar yaptıkları açıklamada, "Fenerbahçemizin sahada uğradığı haksızlıklar, rakip takımların ise bazı hakemler tarafından kollanması artık sabrımızı taşırmıştır. TFF yönetimini istifaya davet etmek için tüm tribün gruplarımızı ve münferit taraftarlarımızı bu haksızlık karşısında 07.10.2017 Cumartesi günü saat 15.00'te Riva'da bulunan TFF binası önünde protesto etmeye davet ediyoruz. Yapılacak olan bu yürüyüşe hukuk kuralları içinde TFF binasına giderek tepkimizi göstereceğiz. Sen, ben yok sadece Fenerbahçe var" denildi.
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