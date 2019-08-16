Fenerbahçe'de büyük kriz! Yönetim baskı yapıyor
Yeni sezon öncesi 9 transfer yaparak kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, takımda olan isimlerle de yollarını ayırmaya çalışıyor. Sarı lacivertli ekip Miha Zajc'i satarak bonservis geliri elde etmeyi bekliyor ancak oyuncu yıllık ücret beklentisini yüksek tuttuğu için görüştüğü kulüplerle anlaşma sağlayamadı.
SPOR 16.08.2019, 11:49 Melike Temir
ÖZELLİKLE orta sahada oldukça fazla oyuncusu olan Fenerbahçe Kulübü, Empoli'den 3,5 milyon euro ve Salih Uçan'ın bonservisi karşılığından satın alınan Zajc'i elinden çıkarmaya çalışıyor.
YILLIK ÜCRET KONUSUNDA SORUN ÇIKARIYOR
Sarı lacivertli ekip, transfere kaynak oluşturmak için Sloven oyuncuyu satmak istiyor ancak genç oyuncu şu ana kadar görüştüğü hiçbir kulüple anlaşamadı. Anlaşma sağlanamamasının altında yatan ise yıllık ücret...Fenerbahçe Yönetimi'nin oyuncuya takımdan gitmesi için baskı yaptığı öğrenildi.
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