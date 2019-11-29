Fenerbahçe'de büyük kriz! Koç ile Yanal arasındaki şok diyalog...
Ligde istikrarsız görüntüsüyle dikkat çeken Fenerbahçe'de sinirler geriliyor
SPOR 29.11.2019, 18:17
Takımın performansından çok rahatsız olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası teknik direktör Ersun Yanal'la Samandıra Tesisleri'nde görüşme yaptığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Ali Koç kritik zirvede oldukça sert ifadeler kullandı. Koç'un, "Sana 1 yılda 15 futbolcu aldım ancak bir maç iyi, bir maç kötüyüz" dediği öğrenildi.
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