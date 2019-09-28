Fenerbahçe'de Ali Koç ve Volkan Demirel'den derbi kararı!
Süper Lig'de herkesin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli cephede Ali Koç ve Volkan Demirel gelişmesi yaşandı
SÜPER Lig'de haftanın dört gözle beklenen maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi evinde konuk edecek. Derbi öncesi merak edilen sorulardan birisi de Başkan Ali Koç'un Türk Telekom Stadyumu'na gidip-gitmyeceği sorusuydu. PFDK'nın Ali Koç'a verdiği 30 günlük cezası tahkim tarafından kaldırılmasıyla Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Buna göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç derbiye gitme kararı aldı.
Antrenörlük hayatına başlayan Volkan Demirel bilindiği üzere Volkan Demirel henüz yeterliliği olmadığı için Fenerbahçe kulübesinde yer alamıyor.
Volkan Demirel Türk Telekom Stadyumu'nda tribünde olmayacak. Volkan için geriye iki ihtimal kalıyor; ya Türk Telekom'a giden kafilede yer almayacak ya da takımla birlikte gidip, 90 dakikayı soyunma odasından takip edecek.
Fanatik'in haberine göre Volkan Demirel maça gitme yönünde karar aldı.
Volkan derbiyi Sami Yen'in soyunma odasından takip edecek.
49 BİN KİŞİ TT STADI'NI DOLDURACAK
Cumartesi TT Stadı hınca hınç dolacak. Güvenlik nedeniyle boş bırakılacak yerler nedeniyle derbi için statta 49 bin kişi olacak.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
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