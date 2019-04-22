Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası dürüm skandalı! İşte görüntüler

Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Maçın önüne geçen ise Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu soyunma odasında dürüm yemeleri ve bunun ortaya çıkmasıydı. Olay, dürümlerin içine konan etleri pişiren kişinin sosyal medyadan paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası dürüm skandalı! İşte görüntüler
banner404

FENERBAHÇE'DE alınan mağlubiyetin şoku atlatılamadan soyunma odasında yaşanan dürüm yeme olayı şok etkisi yarattı.

SOYUNMA ODASINDA DÜRÜM İDDİASI KIZGINLIĞI KATLADI

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a da yenilmesi sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkarırken ortaya atılan bir iddia kızgınlığı ikiye katladı. Maç sonu Fenerbahçeli oyuncuların soyunma odasında dürüm yediği iddiaları geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan da geçmişte 'dürüm' ile gündeme gelmişti. Fenerbahçe soyunma odasına dürüm getiren kişi olayı sosyal medya hesabından paylaşınca gerçek ortaya çıkmış oldu. 

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 16:32
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası...
Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479