Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı sonrası dürüm skandalı! İşte görüntüler

FENERBAHÇE'DE alınan mağlubiyetin şoku atlatılamadan soyunma odasında yaşanan dürüm yeme olayı şok etkisi yarattı.
SOYUNMA ODASINDA DÜRÜM İDDİASI KIZGINLIĞI KATLADI
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a da yenilmesi sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkarırken ortaya atılan bir iddia kızgınlığı ikiye katladı. Maç sonu Fenerbahçeli oyuncuların soyunma odasında dürüm yediği iddiaları geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan da geçmişte 'dürüm' ile gündeme gelmişti. Fenerbahçe soyunma odasına dürüm getiren kişi olayı sosyal medya hesabından paylaşınca gerçek ortaya çıkmış oldu.
Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 16:32