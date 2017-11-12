Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor

İLK maçta deplasmanda 17-25, 22-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 mağlup ettiği Avusturya'nın SK Posojilnica AICH-DOB takımını bugün, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasında da 25-22, 25-16 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, adını grup aşamasına yazdırdı.

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