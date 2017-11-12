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Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor

2018 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, SK Posojilnica AICH-DOB'u 3-0 yendi

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor

2018 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, SK Posojilnica AICH-DOB'u 3-0 yendi

12 Kasım 2017 Pazar 20:22
Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ediyor
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İLK maçta deplasmanda 17-25, 22-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 mağlup ettiği Avusturya'nın SK Posojilnica AICH-DOB takımını bugün, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasında da 25-22, 25-16 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, adını grup aşamasına yazdırdı.
 

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Son Güncelleme: 12.11.2017 20:24
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeCEV Şampiyonlar
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