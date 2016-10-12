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Fenerbahçe bir ilke daha imza attı!

Fenerbahçe Ülker Fenerium Mağazası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Fenerium'un basketbol konseptiyle açtığı mağaza aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olma özelliği de yaşıyor

Fenerbahçe bir ilke daha imza attı!

Fenerbahçe Ülker Fenerium Mağazası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Fenerium'un basketbol konseptiyle açtığı mağaza aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olma özelliği de yaşıyor

12 Ekim 2016 Çarşamba 14:49
Fenerbahçe bir ilke daha imza attı!
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FENERİUM'UN basketbol konseptiyle ve tamamı basketbol takımlarının ürünleriyle yeniden oluşturduğu Ataşehir Fenerbahçe Ülker Fenerium Mağazası düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Açılışta Fenerbahçe Erkek ve Kadın Basketbol Takımları tam kadro yer aldı. 
FENERBAHÇE ÜLKER ARENA'DA FENERIUM 
Fenerbahçe Erkek ve Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımları'nın maçlarını oynadığı Ataşehir Fenerbahçe Ülker Arena' da bulunan Fenerium Mağazası, basketbol konsepti ile genişletildi. Büyüyen satış alanı, yenilenen yüzü ve basketbolseverlere özel ürünleriyle mağaza, Yöneticiler Cenk Başak, Selim Kosif, Genel Koordinatörümüz Tamer Yelkovan Fenerbahçe Erkek Basketbol ve Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımları ile taraftarımızın katıldığı bir törenle hizmete açıldı. 
Taraftarlarlardan gelen yoğun talep doğrultusunda ve Erkek Basketbol Takımı'nın teknik ekipman sponsorluğunu yapan Nike markası ile özel işbirliğiyle oluşturulan Fenerium Ataşehir Fenerbahçe Ülker Arena' da, birçok farklı kategoride basketbola özel ürünleri yer alıyor. Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncuları özellikle kendi portre, isim, numara ve lakaplarının yazılı olduğu tişörtlere büyük ilgi gösterdi. 
FENERIUM GENEL MÜDÜRÜ MÜMTAZ KARAKAYA  
Açılışta açıklamalar yapan Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya, "Tamamen basketbola özgü bir mağaza açtık. ABD'de NBA takımlarının böyle mağazaları var ama bu belki Avrupa'da bir ilk. Böyle bir şey Türkiye'de de ilk kez gerçekleşiyor. Taraftarımızdan büyük bir talep vardı. Hem o talebe karşılık vermek hem de konsept oluşturmak için böyle bir şey yaptık. İnşallah taraftarımızın hoşuna gider. Mağazada Kız Basketbol Takımımızın da Erkek Basketbol Takımızın da ürünleri olacak. Bu ürün yelpazesi ilerleyen günlerde daha da genişleyecek" diye konuştu. 
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajer Yardımcısı Ömer Onan ise, "Bu da bir ilk oluyor Türkiye'de. Daha önceden de konuşuluyordu tamamı basketbol olan bir mağaza. Takımın maçta kampta giydiği ürünlerin tamamını burada bulabilirsiniz. Oyuncuların nickname'i ile yapılan tişörtler çok güzel olmuş. Basketbol açısından bir ilk oluyor, o açıdan çok güzel. Taraftar, oyuncular ne giyiyorsa ona sahip olabilecek" dedi. 
Erkek Basketbol Takımı'nın Kaptanı Melih Mahmutoğlu da, "Hayırlı olsun. Bize çok özel şeyler hazırlamışlar. Bizler için hatıra. Herkes için çok güzel. Fenerium mağaza olarak da çok güzel. Bu bizi mutlu etti; sadece basketbol olması" diye konuştu. 
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Yönetici Cenk Başak da "Fenerium bir tarih yayıyor mağazacılık konusunda. Basketboldan ürün alan bir taraftar var. Onlara da böyle bir şey yakışırdı. Kadın Takımımızın ürünleri daha çok gelecek yakında. Hayırlı olsun. Yeni sürprizler de var. Onlar geliyor. Onları da ürün gamımıza kattığımız vakit çok geniş bir yelpazeye hizmet edeceğiz" dedi.
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