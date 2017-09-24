Fenerbahçe-Beşiktaş maçında tartışmalı ofsayt kararı

KADIKÖY'DE oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi nefesleri kesti. 3 golün atıldığı ve 5 kırmızı kartın çıktığı derbide, hakemler maça damga vurgu. Özellikle Beşiktaş’ın Negredo ile bulduğu ancak ofsayt gerekçesiyle sayılmayan gol, büyük tartışma yarattı. Yardımcı hakeminin kararına uyan Ali Palabıyık, Negredo’nun ağlara gönderdiği topu iptal etti.

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